毎日のバスタイムを、もっと心地よく贅沢な時間にしてくれるボディケアアイテム。人気のダヴ「泡ボディウォッシュ」シリーズに、新たな香り「トワイライトブーケ」が仲間入りします。2026年3月23日（月）より全国で発売。夕暮れ時の風に吹かれた花束をイメージした上品な香りと、ふんわり濃密な泡で、全身をやさしく洗い上げます。肌ケアと香りの癒しを同時に楽しめる、ご褒美バスタイムを叶えてくれそうです