プロフィギュアスケーターでタレントの安藤美姫（38）が、15日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演。12歳になる長女・ヒマワリさんが、マスク姿ながらも“顔出し”出演を果たした。【番組カット】娘への…深い愛を語った安藤美姫13年前に「未婚の母」として出産を公表した安藤。実は「2011年の世界選手権の後に引退する決意をしていた」と明かした上で、妊娠が発覚したことで「娘ができたからこそ、自分が何をしてあげられるか