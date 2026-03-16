元フジテレビアナウンサーの渡邊渚が１６日、「心が浄化されたような日」を振り返った。２０２４年８月末でフジテレビを退社し、同年１０月にＰＴＳＤを公表した渡邊は、フリー転身後、グラビア撮影に挑戦するなど、新たな領域にとりくんでいる。１６日、「懐かしいオフショット」と、冬の海で、赤いキャミソールワンピースを着て、裸足で撮影した時の映像をアップ。「冬の海は冷たくて寒いけど、澄んだ空気を身に纏って、綺