衆院選の年齢別投票率総務省は16日までに、抽出調査による先の衆院選小選挙区の年齢別投票率を公表した。75〜79歳と、80歳以上を除いた各年代で前回2024年衆院選を上回った。上昇幅が最も大きかったのは35〜39歳で、前回を5.39ポイント上回る52.41％だった。25〜29歳と30〜34歳の上昇幅も5ポイントを超えた。25〜29歳は前回比5.20ポイント増の43.39％、30〜34歳は5.06ポイント増の49.16％。次いで上昇幅が大きかったのは18、19