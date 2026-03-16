「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１６日、尼崎）近江翔吾（３３）＝香川・１０７期・Ａ１＝が予選突破へ執念をみせる。２日目は１、２着と巻き返しに成功し、さらなるポイントアップを狙った３日目９Ｒ。だが、０台のスタートを仕掛けたダッシュ勢に屈し５着で万事休す。３コースからコンマ１９という４番手Ｓに「いいスタートを行ったつもりだったけど、この風の分届いてなかった。スタートでミスをしましたね」と悔しがった。