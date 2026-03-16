日常の中でよく聞く言葉も、切り取り方を変えるだけで新鮮な謎解きに変わります。ちょっとした空き時間に、脳をリフレッシュさせてみませんか？今回は、社会の移り変わりを表す言葉から、異国の地名、さらには夏の風物詩まで、意外な組み合わせの言葉を用意しました。3つの空欄を正しく埋める共通の2文字は何か、イメージを膨らませて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完