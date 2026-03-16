朝の忙しいときなどに気になる「旦那さんのトイレ」。子どもをもつ人や妊娠中の人を対象にしたアンケート調査で、回答者の71.0%が「ダンナのトイレが長い」と回答しています。【写真】尿と一緒に恐ろしいものが出た！「命を刈り取る形をしてる」この調査は、日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」が、全国の子どもがいる人、妊娠中の人1082人を対象として、2025年12月にインターネッ