春の「ベビーラッシュ」の始まりです。新潟市のアグリパークで先週、2頭のヤギの赤ちゃんが誕生しました。訪れた人はその愛らしい姿にメロメロになっています。【記者リポート】「こちら先週ヤギの赤ちゃんが生まれたばかりということなんですが……あちらにいました！2匹で寄り添うように休んでいます」気持ちよさそうにすやすや眠っています。新潟市南区の農業複合施設・「アグリパーク」で3月12日に生