フィギュアスケート・アイスダンスで西山真瑚選手とペアを組む紀平梨花選手は3月15日、自身のInstagramを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、“りくりゅう”の愛称で親しまれている三浦璃来選手と木原龍一選手との集合ショットを披露しました。【写真】紀平梨花＆りくりゅうの集合ショット「楽しい時間をありがとう」紀平選手は「りくりゅうがI AMモントリオールにこっちで会えると思っ