2月2日に始まった今年の「春運」（春節＜旧正月、今年は2月17日＞期間の帰省・Uターンラッシュに伴う特別輸送体制）が3月13日に終了した。中国交通運輸部によると、40日間に地域またぎで移動した社会全体の人の数は昨年の春運比4．3％増の延べ94億1000万人に達し、過去最多を更新した。春運の40日間、以下のような記録を達成した。鉄道プラットフォーム・12306で1秒当たり1000枚以上のチケットを販売。北京大興国際空港で1分当たり