2025年大阪・関西万博キャラクター・ミャクミャク公式X（旧Twitter）は3月16日、投稿を更新。ミャクミャクの“1stグラビア写真集”の発売を発表しました。【画像】ミャクミャク、“1st写真集”の表紙カット「ミャクミャクの水着ありますか？」同アカウントは「ミャクミャク渾身の1stグラビア写真集『I myaku you.』4/13（月）に発売決定」とつづり、1枚の写真を投稿。公開されたのは写真集の表紙で、白いカーテンから顔をのぞかせ