俳優の森七菜が自身のInstagramを更新し、第49回日本アカデミー賞授賞式での広瀬すずとの2ショットを公開した。 参考：新宿・歌舞伎町で生きる森七菜らの姿が映画『炎上』予告編、ポスター、場面写真公開 投稿された写真には、「日本アカデミー賞 授賞式」と記されたバックボードの前で寄り添う2人の姿が収められている。森七菜は白地に淡い柄をあしらった上品な着物姿で、赤いリップが華やかなア