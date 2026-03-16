「ユニクロ」がド軍とパートナー契約へドジャースが日本の大手衣料ブランド「ユニクロ」とパートナー契約を結ぶ見込みであると、15日（日本時間16日）に米メディアが報じた。このニュースに米ファンも様々な反応をみせている。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」のドジャース番を務めるケイティー・ウー記者が複数の関係者からの話として記事を掲載。「ドジャースは超大手ファッション（メーカーの）ユニクロとオフィ