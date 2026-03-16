旅のテンションが上がる街ナカホテル“OMO7横浜 by 星野リゾート（以下、OMO7横浜）”が、4月21日（火）から、神奈川・横浜市にオープンする。【写真】旅のシチュエーションによって選べる！個性豊かな客室タイプ一覧■愛犬と一緒に滞在も可能今回、“気分上々、ハマイズム”をコンセプトに掲げオープンするOMO7横浜は、関内駅から徒歩1分、日本の近代建築を支えた昭和を代表する建築家、村野藤吾氏が手掛けた、旧横浜市庁舎