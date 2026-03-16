きょうのガソリン価格はいくらになっているのでしょうか？ 【写真を見る】ライバルから“助け求める”相談も…ガソリンスタンドで今何が？「前例なし」イラン攻撃後の“産業用燃料の供給ストップ” （大石邦彦アンカーマン午前11時ごろ 岐阜･美濃加茂市）「こちらの店頭価格は、レギュラーで1リットル186円、軽油で166円、ハイオクは197円となっており、ガソリン価格上がっています」 岐阜県美濃加茂市のガソリン