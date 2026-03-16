ガソリンや軽油などの卸売業者はいま、どんな状況なのでしょうか。 【写真を見る】ガソリン価格はいくらになる？ 卸売業者｢補助金なければ300円になる｣ 石油備蓄を放出も… ｢消費者に届くのは4月以降｣ けさ訪ねたのは、名古屋市中区の会社「エムシーセンター」です。こちらは、大手元売りから商社などを通し、主に産業分野などへガソリン・軽油を卸しています。 （エムシーセンター 北原陽子社長）「レ