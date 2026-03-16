焼酎メーカー大手の霧島酒造（宮崎県都城市）は16日、主力商品の「黒霧島」をはじめとする芋焼酎・米焼酎の計14銘柄（49品目）の価格を7月出荷分から約7〜13％引き上げると発表した。主原料のサツマイモやコメ、燃料費の高騰が理由で、同社の値上げは2022年9月以来3年10カ月ぶり。