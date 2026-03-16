現地３月15日に開催されたプレミアリーグ第30節で、鎌田大地を擁する14位のクリスタル・パレスと、田中碧が所属する15位のリーズが前者のホームで対戦。鎌田は80分から出場、田中はリーグ戦７試合連続で出番なしとなったなか、０−０で終わった。最後まで得点が生まれなかったなか、注目を集めているシーンがある。前半終了間際の45＋５分だ。イスマイラ・サールを倒したリーズのDFガブリエル・グドムンドソンにイエローカー