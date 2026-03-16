ガールズグループ・BABYMONSTERが、9月に自身初となる日本でのドーム公演を大阪・京セラドーム大阪で開催することがわかった。【ライブ写真】BABYMONSTERの神戸・GLION ARENA KOBEでのステージショットがたっぷり！BABYMONSTERは、デビュー3年目にして2度目となるワールドツアーを開催。6月のソウル公演を皮切りに、日本の6都市（神戸、福岡、横浜、千葉、名古屋、大阪）で公演を行う。また、アジアや北米に加え、デビュー以来