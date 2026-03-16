記者会見で謝罪し、頭を下げる国立病院機構四国こどもとおとなの医療センターの院長（右）ら＝16日午後、香川県善通寺市香川県警は16日、国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター＝同県善通寺市＝で女性の下半身を撮影したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、センターの医師米谷直人容疑者（44）＝徳島市国府町府中＝を逮捕した。「覚えていません」と否認している。逮捕容疑は1月ごろ、勤務先のセンター