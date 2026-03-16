心斎橋PARCOのレストランフロア「B2F・心斎橋ネオン食堂街」が、開業5周年を迎え、3月19日〜29日に大型企画『心斎橋ネオン食堂街 5Years Anniversary』が開催される。【画像】オールナイトイベント『PARCO NIGHT OUT』会場マップ各飲食店による限定メニューやお得なキャンペーンに加え、音楽ライブ、スケーターイベント、アート展示など、食にとどまらない多様なカルチャーが集う企画となる。3月20日には、オールナイトイベン