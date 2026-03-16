交際相手の18歳の女性を殺害し、遺体を山林に遺棄した罪などに問われた男に対し、東京地裁は懲役22年の判決を言い渡しました。渥美遼馬被告は、2023年駐車していた車の中で、交際相手の野本結梨香さんを刃物で刺すなどして殺害したうえ、遺体を山梨県小菅村の山林に遺棄した罪などに問われ、殺人の罪について「刺していない」と無罪を主張していました。東京地裁は16日の判決で、事件前後の渥美被告の行動などから、「殺意をもって