【ソウル＝依田和彩】韓国・聯合ニュースなどによると、１４日午後６時過ぎ、ソウル中心部のビル３階にあるカプセルホテルから出火し、滞在していた外国人１０人が重軽傷を負った。このうち２人は５０歳代と２０歳代の日本人女性の親子で、５０歳代の女性は意識不明の重体だという。火災のあったビルは、日本人観光客が多く訪れる繁華街・明洞（ミョンドン）の近くで、複数の韓国メディアによると、ビルにはスプリンクラーが設