先週1リットルあたりのレギュラーガソリン価格が一挙に30円上がった、神奈川・川崎市内のガソリンスタンド。16日も1リットル182円と依然高値が続く中、それでもガソリンを入れざるを得ない人々の姿がありました。もともと今週末の3連休に遠出をする予定を立てていたという男性は「伊豆（半島の）伊東の方に。往復したら結構ガソリンなくなる。痛い…痛いですよね」と話します。ホルムズ海峡の封鎖状態解消のめどが立たず、ニューヨ