かつて小売チェーンがしのぎを削った激戦区・千葉の「津田沼」に、駅ビル型のイオンが新たにオープンします。今後、街の姿をどのように変えていくのでしょうか。千葉県の交通のハブ、津田沼エリアに新しくオープンする商業施設。特徴はなんと言っても駅からの近さ。ここは、関東初となるイオンの駅ビル型店舗なんです。売りとなるのは、「体験」をキーワードにしたコスメ売り場。記者「こちらのコーナーではAIカメラを使って、実際