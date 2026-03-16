男子サッカー部員5人の違法薬物使用についての記者会見で陳謝する、流通経済大の片山直登学長（左から2人目）ら＝3日午後、千葉県柏市流通経済大の男子サッカー部員5人が違法薬物を使用したとして、寮が茨城県警の家宅捜索を受けた事件で、部員の一部が県警の任意聴取に、4年生の先輩部員から大麻を購入したと話していることが16日、捜査関係者への取材で分かった。県警は、部員間で薬物をやりとりしていた可能性があるとみて調