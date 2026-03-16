大相撲春場所９日目（１６日・大阪府立体育会館）――横綱豊昇龍は隆の勝を寄り切り、２敗で勝ち越しに王手。大関安青錦は関脇高安を押し出し、連敗を３で止めて４勝目。高安は３敗。大関琴桜は王鵬を押し出して５勝。１敗の関脇霧島は大栄翔を突き落として勝ち越しを決めた。平幕の琴勝峰、豪ノ山も１敗で勝ち越した。