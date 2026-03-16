「尼崎センプルカップ・Ｇ１」（１６日、尼崎）予選は３日目を終え、初日から５走オール３連対の井上忠政（大阪）が得点率首位に浮上。連勝を飾った石本裕武（大阪）は８位タイに浮上した。一方で、３日目は５、６着の末永和也（佐賀）が首位から１０位に後退。１回走りの４日目１０Ｒは、６号艇で予選通過を目指す。準優進出ボーダーを６・００と想定すると７人が無事故完走で当確となる。ボート界の“王者”松井繁（５６）