14日午前7時、さいたま市のスーパーでは開店前から多くの人であふれかえっていました。並んでいる人数は、実に60人。約50メートルに及ぶ長蛇の列ができていました。並んでいる人は「（Q.何時から並んでいる？）朝6時からになります。目当ては特売品ですね」「7時半の予定を早めて7時に来ました」と話します。ここは新規オープン初日を迎えたスーパー「生鮮市場TOP」。あまりの人の多さにオープン時間を30分早め、入場制限も行われ