おととし9月に石川県小松市内の一般道で酒気帯び運転をしたとして、航空自衛隊小松基地は、40代の幹部自衛官を16日付で停職3か月の懲戒処分としました。停職3か月の懲戒処分を受けたのは、小松基地所属の40代の幹部自衛官です。小松基地によりますと、この幹部自衛官はおととし9月、小松市内で飲酒した後、酒気帯びの状態で普通乗用車を運転したとして、警察に検挙されました。幹部隊員は検挙後に上官に報告し、基地は事実関係を確