市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。お願いします。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野彼岸の入りのあす17日は晴れて、お墓参りには恵まれた天気でしょう。あさって18日・水曜日は、次第に雨が降り出すでしょう。17日朝9時の予想天気図です。 小野：高気圧に覆われるでしょう。ただ、大陸には前線があります。あさって18日にかけて近づいてきます。気象台の 週間予