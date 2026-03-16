アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が１６日までに自身のＳＮＳを更新し、誕生日を迎えたことを報告した。３月１５日に２８歳の誕生日を迎えた大谷は、インスタグラムに「２８歳になりましたたくさん、お祝いのお言葉をありがとうございますこれからも毎日を楽しみたいと思いますお花いっぱいで可愛くお祝いしてもらったよーー」と報告。白のレースワンピース姿で花束を抱えてカメラ目線のショ