【小田原競輪】小田原巧者の野口裕史が１着発進「打鐘でハナを切っていれば着はどうにかなる」小田原競輪Ｆ?「万葉の湯杯争奪戦」は１６日に開幕し、野口裕史（４２＝千葉）が９Ｒを制して準決に駒を進めた。当地は２０２２年１１月と２４年５月に優勝（いずれもＳ級）するなど相性が良く、昨年１２月に続く戦国バンクでの初日１着に「打鐘でハナを切っていれば着はどうにかなる感じ」と自信をのぞかせた。前回の小松島では?地