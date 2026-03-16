◆第４０回ファルコンＳ・Ｇ３（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）昨年のダリア賞を制したハッピーエンジェル（牝３歳、美浦・武市康男厩舎、父ジョーカプチーノ）が上昇ムードを漂わせる。１１日の美浦・Ｗコースでの１週前追い切りは、最後の直線でしっかりと追われて６ハロン８３秒９―１１秒６。武市調教師は「前半は思ったよりも引っ掛からずに走れていた」と評価した。オープン勝ち以降のマイル、６ハロン戦