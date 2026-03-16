大手企業の正社員に「満額回答」が相次ぐ2026年春闘。その陰で、非正規労働者の賃上げは依然として進んでいない。 3月16日、全国37の労働組合で構成する「非正規春闘実行委員会」が都内で記者会見を開き、大企業を含む10社以上に対し、ストライキを集中的に実施すると発表した。 10%以上の賃上げなど要求 「非正規春闘」は、ナショナルセンター（全国的な労働組合の中央組織）の系列を超え、個人加盟ユニオンや単産（単