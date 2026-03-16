かがわマラソン20263月15日 香川県で初めてとなる日本陸連公認のフルマラソン大会、「かがわマラソン2026」が15日、開かれました。1万人以上のランナーが「うどん県」ならではのおもてなしを受けながら香川の街を駆け抜けました。 初開催約1万人が参加 （岡山県から参加）「関門をすり抜けて走ることしかできないんですけど、ヤドンさんと一緒に、きょう頑張りたいと思う」（兵庫県から参加）「（格好は）ちょ