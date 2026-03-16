長野県軽井沢町に新たな商業施設が誕生し、翌日のオープンを前に16日、メディア向けの内覧会が開かれました。駅の利用者や地元の人が気軽に立ち寄ることが出来る信州の玄関口を目指します。軽井沢町に17日オープンする商業施設『軽井沢T-SITE』。長野県内初出店の飲食店など17の店舗が並びます。その立地とは？小椿希美アナウンサー「『軽井沢T-SITE』の場所は、軽井沢駅新幹線口を降りて徒歩1分。駅直結の入り