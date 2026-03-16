ソメイヨシノの標本木を独自に設ける高知県宿毛市が3月15日、今年のサクラの開花を発表しました。宿毛市坂ノ下にある市が独自に定めたソメイヨシノの標本木です。14日に1輪が咲き、15日午後3時に11輪の開花を確認しました。5輪以上咲いたことからピンク色の衣装を着た中平富宏市長が独自の開花宣言を出しました。宿毛市では毎年独自の発表をおこなっていて、去年より7日早い開花です。■中平富宏市長「待ってました、やっと咲いた