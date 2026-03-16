東京時間17:37現在 香港ハンセン指数 25834.02（+368.42+1.45%） 中国上海総合指数 4084.79（-10.66-0.26%） 台湾加権指数 33342.51（-57.81-0.17%） 韓国総合株価指数 5549.85（+62.61+1.14%） 豪ＡＳＸ２００指数 8583.38（-33.71-0.39%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74482.81（-81.11-0.11%） １６日のアジア株は、まちまち。イランを巡る中東情勢の不透明感や原油価格の上昇な