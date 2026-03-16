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ユーロ圏１０年債利回り格差仏６９、伊８１ｂｐと格差は開いた状況 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:20時点）（%） ドイツ2.971 フランス3.659（+69） イタリア3.777（+81） スペイン3.481（+51） オランダ3.137（+17） ギリシャ3.771（+80） ポルトガル3.421（+45） ベルギー3.56（+59） オーストリア3.29（+32） アイルランド