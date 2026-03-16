2025年9月、高知市の女性を殺害し愛媛県の山中に遺棄したとして殺人などの疑いで逮捕・送検された男について、高知地検は刑事責任能力の有無を調べるため、3月16日に鑑定留置したことが分かりました。この事件は2025年9月、高知市の飲食店従業員・大谷せい子さん（当時47歳）を大谷さんが住んでいた集合住宅で首のあたりを刃物で刺して殺害したあと、遺体を愛媛県四国中央市富郷町の山中の林道下に遺棄したとして、殺人と死体遺棄