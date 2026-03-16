大相撲3月場所9日目、木曽郡上松町出身の御嶽海は勝って4勝目をあげました。ここまで黒星先行となっている西前頭十五枚目の御嶽海。16日の相手は西前頭十一枚目・欧勝海でした。御嶽海は土俵際まで一気に押されますがひらりとかわし、突き落としで勝って4勝目をあげました。17日は東の前頭十三枚目、翔猿との一番です。