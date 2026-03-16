中東情勢の悪化による原油価格の高騰で高知県内のガソリンスタンドの小売価格も大幅に値上がりしました。政府は補助金などで、価格を抑制する方針ですが、見通しが不透明な状況に県内の事業者も困惑しています。高知市五台山のガソリンスタンドでは、原油高騰による仕入れ価格の上昇を受けて3月13日以降、1リットルあたりのレギュラーガソリンをそれまでの153円から182円に値上げしました。大幅な値上げに利用者は―。