「大相撲春場所・９日目」（１６日、エディオンアリーナ大阪）大混戦となり、盛り上がりをみせている春場所。９日目は大物が観客席から熱視線を送り、中継にも映り込み話題となった。白と黒のパーカー姿で土俵下にいたのは、落語家の笑福亭鶴瓶。ＮＨＫ中継にも映り込む、絶妙な位置での観戦にＳＮＳなどでは「あ！向正面に鶴瓶師匠おる！！」、「鶴瓶さんおられるのね」、「似てる人かと思ったら本物か」、「めっちゃ映ると