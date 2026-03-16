歌手・五木ひろし（７８）が１６日、東京国際フォーラムで「五木ひろしアニバーサリーコンサート」を開催した。「五木ひろし」に改名し、大ヒット曲「よこはま・たそがれ」を発表してから５５周年を迎えた。五木は観客席をゆっくり見渡し「いつのまにか７８歳になりまして」と１４日に迎えた誕生日を報告。歓声に応えながら「五木ひろしになって５５年。記念コンサートができることをうれしく思っております。最後まで頑張