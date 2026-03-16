■ボート2隻が転覆修学旅行中の高校生含む2人が死亡沖縄県名護市の沖合できょう午前、2隻の船が転覆し、乗っていた21人全員が海に投げ出され、修学旅行中だった高校生を含む2人が死亡しました。【写真を見る】沖縄・名護市で船が転覆修学旅行中の高校生含む2人が死亡平和学習でボートに観光客などへ現場案内辺野古移設抗議にも使用の船2隻記者「転覆したとみられるボート2隻が海上保安庁のゴムボートで曳航されていきま