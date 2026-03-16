開幕1軍は、誰の手に… 【写真を見る】中日･根尾昂(25) 開幕一軍入りなるか 新戦力･ミゲルサノーは新設“ホームランウイング”にオープン戦で2ラン！ 侍ジャパンが善戦した中、サポートメンバーとしてチームに帯同した、根尾昂投手も負けていません！2試合連続で登板し、ピンチを背負いながらも無失点で切り抜け、開幕1軍入りへ大きく前進。 サノーの打球は…ホームランウイン