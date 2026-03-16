信越化学工業は16日、主力製品の塩化ビニール樹脂を4月1日納入分から1キログラムあたり30円以上値上げすると発表した。ホルムズ海峡が封鎖されている影響で、原料であるエチレンが調達難となり、価格が急騰しているため。塩化ビニール樹脂の減産もしており「自助努力の範囲を大きく超えている」と説明した。エチレン原料のナフサは原油由来。信越化学の取引先である三菱ケミカルグループがナフサの調達難からエチレンを減産し