トランプ大統領が期待を寄せるホルムズ海峡への自衛隊の派遣をめぐり、首脳会談を目前に控えた高市総理は対応に苦慮しています。きょうの参議院予算委員会でも、何が出来るのか「総合的に検討中だ」と述べるにとどめました。きょうから参議院に舞台を移した新年度予算案の審議。野党が高市総理に迫ったのは、今週19日に予定されている日米首脳会談でのイラン情勢をめぐる対応です。無所属（立憲の会派） 広田一 参院議員