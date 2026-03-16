中東情勢の影響が、ガソリン価格に出ています。 【写真を見る】【ガソリン価格】補助金なしだと1リットル300円台も!? 政府の石油備蓄放出でどうなる 名古屋市内で200円のスタンドも （大石邦彦アンカーマン）16日、ガソリンスタンドや卸売業者を取材しましたが、価格は上がり続けています。特にガソリンスタンドの社長は「お客さんが少なくなった」と嘆いていました。 まずは、レギュラーガソリンの店頭価格の推移